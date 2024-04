Turris-Avellino: le novità per i biglietti del settore ospiti Un dettaglio dal primo comunicato che apre all'attesa tra i tifosi biancoverdi

Nella giornata di ieri è iniziata la prevendita dei biglietti per il match Turris-Avellino, in programma domenica (ore 20.45) al "Liguori", ma con un dettaglio presentato in una nota ufficiale da parte del club corallino. "Si comunica inoltre che fino ad ulteriori disposizioni, è vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Avellino in tutti i settori dello stadio", si legge nel comunicato. Le novità sui biglietti per il settore ospiti sono attese per domani quando si riunirà il GOS. Potrebbe essere aperta la vendita dei ticket per il settore ospiti ai soli residenti in Irpinia, ma la disposizione arriverà solo nelle prossime ore.

Il comunicato della Turris

"La S.S. Turris Calcio comunica che, a partire dalle ore 10, saranno in vendita i biglietti per assistere al match, valido per la 35esima giornata del campionato Serie C Now 2023/24, Turris-Avellino in programma domenica 7 aprile alle ore 20.45. Si comunica inoltre che fino ad ulteriori disposizioni, è vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Avellino in tutti i settori dello stadio. Di seguito i prezzi applicati ai punti vendita e botteghino. Per coloro che acquisteranno il tagliando presso i punti vendita autorizzati (Scommettendo - Viale Ungheria 12, Goldbet - Via Nazionale 121 bis, Planetwin 365 - Viale Cristoforo Colombo 37, Planetwin 365 - Via Antonio Luise 24) oppure sul sito www.etes.it, i prezzi sono i seguenti:

Tribuna Coperta/Scoperta: 10 + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Donne e Under 18: 5 euro senza diritti di prevendita

Under 14: gratis

Curva Vesuvio: 8 euro + 2 euro diritti prevendita

Ecco invece i prezzi al botteghino:

Tribuna Coperta/Scoperta: 12 euro

Ridotto Donne e Under 18: 5 euro

Under 14: gratis

Curva Vesuvio: 10 euro

Gli under 14, pur avendo diritto all’ingresso gratuito, dovranno comunque essere muniti di biglietto indicante solo ed esclusivamente dati anagrafici al fine di agevolare il riconoscimento all’entrata dello stadio. I suddetti titoli d’ingresso potranno essere ritirati sia nei punti vendita autorizzati che al botteghino del Liguori".