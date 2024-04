Avellino-Turris: due rientri nell'undici iniziale e un ballottaggio tra i lupi Lo scenario verso la sfida con i corallini, in programma domenica al "Liguori"

Ultimi dettagli verso la trasferta a Torre del Greco per l'Avellino: i lupi saranno ospiti dei corallini domenica sera (ore 20.45) al "Liguori". Si profila l'ulteriore assenza dell'elenco dei convocati per Ignacio Lores Varela. Al netto del ritorno sul sintetico del "Partenio-Lombardi" per gli allenamenti, l'uruguagio ha bisogno di altri giorni per essere davvero considerato a disposizione dello staff tecnico.

Riecco Sgarbi e Rocca titolari

Dopo aver scontato il turno di squalifica con il Picerno riecco Lorenzo Sgarbi e Michele Rocca e il 6-1 sui lucani non dovrebbe portare alla ripartenza con l'undici iniziale visto sabato scorso. In attacco Sgarbi farà di nuovo coppia con Cosimo Patierno nel 3-5-2 con Gabriele Gori in panchina e da jolly a gara in corso. A centrocampo Rocca tornerà titolare e nei fatti è ballottaggio tra Michele D'Ausilio e Antonio De Cristofaro con un'eventuale rotazione tra mezzala destra e sinistra e con Marco Armellino centrale nella mediana. In difesa si va verso la conferma di Thiago Cionek tra i due terzi, Tommaso Cancellotti a destra e Paolo Frascatore a sinistra. Sulle fasce ci saranno Manuel Ricciardi e Daniele Liotti.