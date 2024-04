Turris-Avellino: le probabili formazioni, la scelta per la corsia destra Alle 20.45 il calcio d'inizio per la gara tra i corallini e gli irpini al "Liguori"

Alle 20.45 sarà sfida tra la Turris e l'Avellino al "Liguori" e Michele Pazienza dovrà fare a meno di Manuel Ricciardi. L'esterno capitolino non è stato convocato dal tecnico biancoverde a causa di una elongazione al muscolo semitendinoso della coscia destra.

Modulo 3-5-2 con più soluzioni per Pazienza

Pazienza punterà sulla continuità e su alcuni jolly tra la formazione titolare e le scelte a gara in corso dopo il 6-1 sul Picerno con la profondità della rosa a disposizione al netto delle assenze di Ricciardi e dei lungodegenti Ignacio Lores Varela e Simone Benedetti. Sarà 3-5-2 con Simone Ghidotti tra i pali e la linea difensiva composta da Tommaso Cancellotti, Thiago Cionek e Paolo Frascatore con un pacchetto arretrato confermato totalmente. Sulle fasce agiranno a destra Manuel Llano, per sostituire l'infortunato Ricciardi, e Daniele Liotti a sinistra. In mediana Antonio De Cristofaro, Marco Armellino e Michele Rocca con la coppia composta da Gabriele Gori e Cosimo Patierno in attacco. Ci sono dei ballottaggi con Michele D'Ausilio da mezzala e con Lorenzo Sgarbi per il reparto avanzato.

Diversi ex e un irpino ta i corallini

Dall'altra parte Leonardo Menichini presenterà il 3-5-2 che ha determinato continuità tra casa e trasferta con l'obiettivo della salvezza. Quattro ex in campo tra i corallini: Richard Marcone, Federico Casarini, Daniele Franco e Riccardo Maniero.