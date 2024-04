Riparte l'Avellino: lo scenario per i ruoli di esterno destro e mezzala sinistra Un'assenza per squalifica, l'altra può essere confermata per infortunio verso il derby

Alle 15.30 sarà ripresa della preparazione per l'Avellino, reduce dalla vittoria contro la Turris (0-4) e lanciato verso un nuovo derby, la gara casalinga contro il Benevento, in programma lunedì sera (ore 20.45). Come di consueto sarà ripartenza con due sedute a porte aperte, con accesso libero in Tribuna Montevergine, al "Partenio-Lombardi" prima di un lavoro lontano da occhi indiscreti a partire da venerdì, quando sarà sviluppata con maggior decisione la parte tattica del programma di allenamenti verso la sfida che, di fatto, mette in palio il secondo posto nel girone C, chiave negli equilibri playoff con il pass garantito per il secondo turno della fase nazionale, i quarti di finale degli spareggi promozione.

Continuità, ma con D'Ausilio out è pronto Rocca

Con il turno di stop rimediato da Michele D'Ausilio, causato dal rosso diretto all'intervallo di Turris-Avellino, Michele Pazienza dovrebbe riproporre la mediana già vista in passato con Michele Rocca da mezzala sinistra al posto dell'ex Cerignola nella linea composta anche da Marco Armellino e Antonio De Cristofaro. Sarà rivalutata la condizione fisica di Manuel Ricciardi, fermo dalla scorsa settimana per l'elongazione al muscolo semitendinoso della coscia destra. Al suo posto contro la Turris è stato schierato Manuel Llano: l'argentino si è espresso su buonissimi livelli e appare in crescita come un jolly tra la mediana e il ruolo di esterno a tutta fascia. Negli altri spot del 3-5-2 sembra tutto definito in virtù della continuità ottenuta. L'Avellino non aveva ancora centrato due vittorie di fila nel 2024, firmate finalmente con Picerno e Turris tra casa e trasferta.

Programma allenamenti al "Partenio-Lombardi"

Mercoledì ore 15.30 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Giovedì ore 10.30 (porte aperte - Tribuna Montervergine)

Venerdì ore 15.30 (porte chiuse)

Sabato ore 15.30 (porte chiuse)

Domenica ore 10.30 (porte chiuse)

Lunedì ore 20.45 (gara)