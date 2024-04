Avellino-Benevento: "Partenio-Lombardi" sold-out “Esauriti i biglietti in vendita per i settori locali”: l'annuncio del club biancoverde

Il “Partenio-Lombardi” è ufficialmente sold-out per il derby Avellino-Benevento: nota diramata nelle scorse ore dal club irpino. “Esauriti i biglietti in vendita per i settori locali”, ovvero Tribuna Montevergine, Tribuna Terminio e Curva Sud. In 9mila saranno all'interno dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari: quota limite toccata a tre giorni dalla gara che vale tantissimo in chiave secondo posto a tre giornate dal termine della stagione regolare verso i playoff con la seconda posizione utile per l'accesso diretto al secondo turno della fase nazionale, a quello che di fatto è un quarto di finale promozione.

Rocca e Llano per D'Ausilio e Ricciardi

L'Avellino ripartirà dal 3-5-2 con l'unica novità che sarà rappresentata dall'assenza di Michele D'Ausilio, causata dal turno di squalifica per il rosso rimediato a Torre del Greco. Al posto dell'ex Cerignola ci sarà Michele Rocca nel ruolo di mezzala sinistra. Sulla corsia destra si va verso la conferma di Manuel Llano, da buonissima prestazione al “Liguori” come cambio dell'infortunato Manuel Ricciardi. In attacco si profila il tandem Cosimo Patierno - Gabriele Gori con Lorenzo Sgarbi jolly dalla panchina. Il bolzanino è stato decisivo in tantissime gare dell'Avellino in stagione, ma la coppia composta dal pugliese e dal fiorentino ha assicurato continuità, peso offensivo ed equilibrio negli ultimi turni.