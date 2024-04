Avellino-Benevento, Pazienza: "Attacco? Ho più soluzioni..." Il tecnico biancoverde ha presentato la sfida in programma lunedì sera al "Partenio-Lombardi"

È un'occasione importante per muovere la classifica e centrare quella posizione che abbiamo già sottolineato nelle ultime settimane". Così Michele Pazienza ha presentato Avellino-Benevento, in programma lunedì (ore 20.45) allo stadio "Partenio-Lombardi" (diretta su OttoChannel - canale 16): "Affronteremo un avversario forte, costruito per vincere come noi e come noi non si sono mai nascosti. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Sarà una gara d'equilibrio e spero che sarà anche bella. Spero che porti quanto ci occorre".

Sulla scelta in attacco e sulla mentalità

"Il fronte offensivo? Ho diverse soluzioni. Abbiamo giocatori che hanno giocato insieme più volte: coppie come Gori-Patierno, Gori-Sgarbi, Sgarbi-Patierno, Marconi-Russo. Abbiamo tantissime soluzioni da poter presentare dall'inizio e a gara in corso. La mentalità di squadra? Anche prima di una gara così importante voglio sottolineare ciò che i ragazzi hanno raggiunto e in questo tipo di sfide sono arrivate risposte importanti con risultati preziosi: in casa con il Picerno, ma anche fuori casa a Benevento, a Crotone. Negli scontri diretti abbiamo fatto bene".

"Recuperato Ricciardi"

"Ricciardi sta bene, è recuperato e sarà a disposizione. Avellino-Benevento finale anticipata? Non andiamo oltre quello che ci aspetterà lunedì. È una gara importante, che può dare un vantaggio contro una rivale, ma non sarà l'ultima gara della stagione. Ci saranno prima altri punti in palio e poi ci saranno i playoff. Si rischia di caricare troppo il match e va evitato questo aspetto pur non nascondendoci. Vale per un discorso d'autostima, già recuperata come le ultime vittorie".

Impatto playoff

Sarà certamente l'opportunità per respirare il clima playoff con Benevento, Taranto e Crotone in serie. Rocca? Rientra, è entrato bene a Torre del Greco, ma ho provato anche altre soluzioni e deciderò domani dopo l'ultimo allenamento. I tifosi? Hanno dato tantissimo al gruppo e ricordo in particolare il rientro da Catania e la spinta prima della gara d'andata con il Benevento. Benevento con il 3-4-3? Le squadre di Auteri propongono un calcio aggressivo con braccetti e mediani e vengono molto in avanti. Per forza di cose concedono. In questo caso dobbiamo superare bene la prima linea, ma ho visto il Benevento schierato con il 3-4-3, il 4-2-4 e può cambiare sistema di gioco. Ho visto anche un 3-4-1-2 con Pinato trequartista, ha dei giocatori che gli danno possibilità di cambiare".