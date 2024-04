Avellino-Benevento: Pazienza recupera un esterno. Ecco i convocati È la vigilia della sfida al "Partenio-Lombardi". Diretta su OttoChannel - canale 16

Come anticipato da Michele Pazienza nella conferenza pre-gara riecco Manuel Ricciardi nell'elenco dei convocati dell'Avellino e in virtù di un recupero completo l'esterno capitolino potrebbe tornare anche titolare nel derby con il Benevento dopo l'assenza nel match vinto dai lupi a Torre del Greco. Manuel Llano resta la prima soluzione dalla panchina per la fascia destra. Non convocati gli indisponibili per infortunio Simone Benedetti e Ignacio Lores Varela e lo squalificato Michele D'Ausilio.

I calciatori a disposizione

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti;

Difensori: Ricciardi, Tito, Mulè, Cancellotti, Rigione, Cionek, Frascatore, Llano, Liotti;

Centrocampisti: Palmiero, Armellino, Dall’Oglio, De Cristofaro, Pezzella, Rocca;

Attaccanti: Patierno, Russo, Sgarbi, Marconi, Gori, Tozaj.