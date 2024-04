Il match winner Sgarbi: "Spero di entrare in gioco sempre così" "Partita combattuta, poteva essere davvero l'anticipo di un play off"

Tutti aspettavano il bomber Patierno, ma la partita l'ha decisa Lorenzo Sgarbi: “Abbiamo un parco attaccanti così ampio, quando il mister decede che devo restar fuori, spero di entrare sempre così”. Il Benevento non ha demeritato: “Partita combattuta, noi l'abbiamo vinta, ma poteva essere l'anticipo di un play off”. Crisi ormai lontana: “I gol fanno morale, abbiamo dimostrato che può dire la sua nei play off sia in casa che fuori. Penso che possiamo far bene. Il ruolo ricoperto non è il mio preferito, ma sono risucito a gestirlo abbastanza bene. Poi il gol ha messo tutto a posto”. Il gol della vittoria potrebbe cambiare le scelte di Pazienza: “Davanti ci siamo alternati tutti, ma questa volta non era una questione di pensare chi dovesse fare il titolare. Nei cambi ha avuto ragione il mister e siamo riusciti a portare a casa la vittoria”.