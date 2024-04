Avellino: Sgarbi da jolly, la scheggia impazzita nell'equilibrio La scelta di Pazienza risulta decisiva e avrebbe meritato la sottolineatura anche in caso di pari

Vittoria nel derby, secondo posto con il +3 sul Benevento e scontri diretti a favore (1-0 all'andata, 1-0 al ritorno), con la stoccata di Lorenzo Sgarbi al minuto 82 che fa esplodere il "Partenio-Lombardi" e che sblocca il risultato in un match equilibrato e modificato dalla scheggia impazzita nell'equilibrio: l'Avellino ha vissute pochissime ore di riposo perché alle 11 i biancoverdi erano già tra palestra e manto in sintetico per la ripresa della preparazione con il Taranto nel mirino, ma la settimana di allenamenti si è aperta sicuramente con un carico ulteriore di entusiasmo e autostima per le tre vittorie consecutive e il passaggio chiave firmato contro i sanniti.

Mossa che ha spostato gli equilibri nella ripresa

Ha vinto l'Avellino, ha vinto Michele Pazienza con le sue scelte, iniziali e a gara in corso. Il risultato fa la differenza, forse anche troppo in diversi casi perché la mossa risulta decisiva e avrebbe meritato la sottolineatura anche in caso di pari. Prima del gol con soluzione individuale Sgarbi, da mezzala sinistra - trequartista, aveva tracciato magnificamente per Manuel Ricciardi, poco scaltro quando si è ritrovato a tu per tu con Alberto Paleari. Come sottolineato dallo stesso tecnico tutti i reparti presentano ora calciatori pronti all'uso.

Il programma allenamenti al "Partenio-Lombardi"

Martedì ore 11 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Mercoledì ore 15.30 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Giovedì ore 10.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 15.30 (porte chiuse)

Sabato ore 11 (porte chiuse)