L'arbitro di Taranto-Avellino: sarà il terzo match con i lupi in stagione Sono 6 i precedenti per gli irpini: le designazioni arbitrali del penultimo turno

La gara Taranto-Avellino, valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C e in programma domenica (ore 20) allo stadio "Iacovone" sarà diretta da Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Monaco della sezione di Termoli e Andrea Bianchini della sezione di Perugia con Francesco Burlando della sezione di Genova quarto ufficiale.

I precedenti con Cavaliere

Sono 6 i precedenti con Cavaliere per l'Avellino: due in questa stagione (Avellino - Monopoli 4-0 del 24 settembre scorso e Audace Cerignola - Avellino 1-1 del 3 marzo scorso). Negli altri match due vittorie (Avellino - Torres 3-1 del 28 aprile 2019 in Serie D e Avellino - Virtus Francavilla 1-0 del 28 marzo 2021 in Serie C), un pareggio (Avellino - Latte Dolce 1-1 del 28 ottobre 2018 in Serie D) e una sconfitta (Latina - Avellino 1-0 del 24 settembre 2022 in Serie C). Con il Taranto tre precedenti: due vittorie rossoblu (Taranto - Savoia 1-0 del 10 febbraio 2019 in Serie D e Taranto - Giugliano 1-0 del 14 febbraio scorso) e un pareggio (Taranto - Gelbison 0-0 del 29 gennaio 2023).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Trentasettesima Giornata

ACR Messina - Potenza: Ancora

Benevento - Latina: Scarpa

Crotone - Monopoli: Costanza

Foggia - Audace Cerignola: Centi

Giugliano - Casertana: Calzavara

Picerno - Brindisi: Ursini

Sorrento - Catania: Mastrodomenico

Taranto - Avellino: Cavaliere

Turris - Monterosi Tuscia: Scatena

Virtus Francavilla - Juve Stabia: Gavini