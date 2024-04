Avellino: testa al Taranto, Varela in gruppo Corsa verso la sfida contro i rossoblu, l'uruguagio con i compagni di squadra al "Partenio"

Seconda e ultima seduta a porte aperte al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino. Domenica (ore 20) i biancoverdi saranno ospiti del Taranto dopo la vittoria ottenuta nel derby con il Benevento e in gruppo per l'allenamento c'era anche Ignacio Lores Varela. Nelle prove con i compagni l'uruguagio ha confermato l'accelerazione e potrebbe tornare nell'elenco dei convocati dopo diverse settimane di stop causate dall'intervento al ginocchio destro e dall'operazione.

Ricarica fisica, poi tutti in gruppo nelle prossime ore

Gestione delle risorse nel corso della settimana di allenamenti: è il caso di Cosimo Patierno e Gabriele Gori, ma anche di Daniele Liotti, reduce dal colpo subito alla testa con punti di sutura rimediati lunedì sera, di Tommaso Cancellotti. Simone Ghidotti non era sul sintetico del "Partenio-LombardI": ha lavorato in palestra. Nessun dubbio verso Taranto: ricarica fisica tra campo e palestra per poi sviluppare d'insieme la parte tattica della preparazione. Clima playoff che si confermerà allo "Iacovone" con i rossoblu che attendono anche l'esito del ricorso formulato per i quattro punti di penalizzazione inflitti al club nelle scorse settimane.