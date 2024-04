Taranto-Avellino: Sgarbi tra i convocati per la sfida dello "Iacovone" È la vigilia della sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie C

Lorenzo Sgarbi è nella lista dei convocati diramata da Michele Pazienza per la sfida che vedrà l'Avellino impegnato a Taranto domani (ore 20) allo stadio "Erasmo Iacovone". Il tecnico biancoverde aveva presentato l'affaticamento muscolare accusato dal bolzanino nelle scorse ore che però non ha negato la presenza nell'elenco dei calciatori a disposizione per il penultimo turno del girone C di Serie C. Ancora out Ignacio Lores Varela nonostante abbia sviluppato la preparazione con i compagni di squadra. L'uruguagio non è nella lista al pari di Simone Benedetti.

L'elenco dei calciatori a disposizione

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti

Difensori: Ricciardi, Tito, Mulè, Cancellotti, Rigione, Cionek, Frascatore, Llano, Liotti

Centrocampisti: Palmiero, D’Ausilio, Armellino, Dall’Oglio, De Cristofaro, Pezzella, Rocca

Attaccanti: Patierno, Russo, Sgarbi, Marconi, Gori, Tozaj