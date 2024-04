Taranto-Avellino: le probabili formazioni per il match dello "Iacovone" Alle 20 il calcio d'inizio del match tra rossoblu e biancoverdi

La quarta vittoria di fila, ma soprattutto il secondo posto da blindare con un turno d'anticipo: si presenta così la trasferta a Taranto per l'Avellino che sarà priva solo di Simone Benedetti e Ignacio Lores Varela nonostante il ritorno dell'uruguagio in gruppo.

Patierno-Gori con Sgarbi da valutare

Michele Pazienza ripartirà dalle certezze costruite negli ultimi tre turni con il rischio squalifica per 9 pedine nell'elenco dei calciatori in diffida che non modifica la prospettiva per la formazione. Sarà 3-5-2 con Simone Ghidotti tra i pali e la linea difensiva composta da Tommaso Cancellotti, Thiago Cionek e Paolo Frascatore. A centrocampo tornerà Manuel Ricciardi titolare a destra, con Daniele Liotti favorito su Fabio Tito per la corsia mancina e con Antonio De Cristofaro, Marco Armellino e il rientrante Michele D'Ausilio. In attacco confermata la coppia Cosimo Patierno - Gabriele Gori. Lorenzo Sgarbi è nell'elenco dei convocati, ma è reduce da un affaticamento muscolare accusato nelle scorse ore. Con questa formazione sarebbero 5 i calciatori diffidati in campo (Cancellotti, Frascatore, Ricciardi, Patierno e Gori).

Modulo 3-4-3 per i rossoblu

Eziolino Capuano, allenatore biancoverde nella stagione 2019/2020 punterà sul 3-4-3 con diversi ex in campo: Mirko Miceli in difesa, Federico Valietti (calciatore dei lupi per pochi giorni nel 2018 prima dell'esclusione dell'Avellino dalla B), e Mamadou Kanoute in attacco.