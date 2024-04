Avellino: 9 calciatori in diffida, rischio squalifica anche per i playoff La modalità tra regular season e primo match degli spareggi e quella dall'avvio della post-season

Una sola ammonizione a Taranto, quella rimediata da Manuel Llano, durante la sfida persa dall'Avellino allo "Iacovone" con il finale di 1-0 e, quindi, non è cambiato l'elenco dei calciatori biancoverdi in diffida, già lungo e che vede la presenza di Tommaso Cancellotti, Lorenzo Sgarbi, Manuel Ricciardi, Cosimo Patierno, Michele Rigione, Fabio Tito, Jacopo Dall'Oglio, Paolo Frascatore e Gabriele Gori.

Un ulteriore giallo? Squalifica nel primo match playoff per i diffidati

Sono ben nove le pedine a rischio squalifica perché nonostante le squadre siano lanciate verso l'ultimo turno della stagione regolare, in programma con tutte le sfide in contemporanea sabato alle 18.30, in caso di un ulteriore giallo il calciatore in diffida ammonito salterebbe la prima gara dei playoff (qualunque turno sia).

Nella post-season basteranno due gialli per il turno di stop

Il discorso cambia, invece, con l'avvio della post-season. Da lì terminerà la somma di ammonizioni legata a quanto accaduto in campionato e inizierà un nuovo elenco per le varie squadre impegnate. La recidività sarà interpretata in modo diverso. Se nei gironi la squalifica per numero di gialli scatta al quinto, al decimo e al quattordicesimo provvedimento, nei playoff basteranno due ammonizioni per determinare lo stop di un turno.