L'arbitro di Avellino-Crotone: un solo precedente con i lupi Le designazioni arbitrali del trentottesimo e ultimo turno nel girone C di Serie C

La gara Avellino-Crotone, valida per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C e in programma sabato (ore 18.30) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Giorgio Vergaro della sezione di Bari coadiuvato dagli assistenti Roberto Allocco della sezione di Alba-Bra e Matteo Nigri della sezione di Trieste con Emanuele Velocci della sezione di Frosinone quarto ufficiale.

Vergaro ritrova i biancoverdi dopo cinque anni

C'è un solo precedente con Vergaro per l'Avellino, la vittoria ottenuta nel girone G di Serie D 2018/2019, nella stagione della ripartenza dei lupi dopo l'esclusione dalla Serie B, il 2-1 sul campo della Vis Artena (24 marzo 2019). Nessun precedente, invece, con la prima squadra del Crotone.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Trentottesima Giornata

Audace Cerignola - Giugliano: Mucera

Avellino - Crotone: Vergaro

Brindisi - Turris: Rinaldi

Casertana - Sorrento: Pezzopane

Catania - Benevento: Frascaro

Juve Stabia - Picerno: Burlando

Latina - Taranto: Drigo

Monopoli - ACR Messina: Emmanuele

Monterosi Tuscia - Foggia: Cavaliere

Potenza - Virtus Francavilla: Galipò