Regionale Fioretto, il trionfo della Rajputs Club Scherma Avellino Ecco tutti i risultati dei giovani atleti

I Rajputs del club scherma Avellino dominano la regionale di fioretto.Sabato 6 Aprile , nell’inaspettata location del polo sportivo La filanda di Sarno, gli atleti under 14 della Rajputs club Scherma Avellino sono tornati protagonisti nella gara regionale ben organizzata dall'Acer Nucerinus e dedicata al fioretto.Il club ha presentato un nutrito numero di atleti in ogni categoria: tra i maschietti Daniele Manganiello si è aggiudicato il titolo di campione regionale dopo aver battuto in finale Attianese della Rekord Scafati per 10 - 5 , in semifinale Daniele aveva già superato Martone sempre della Rekord Scafati scherma con il risultato di 10-3. Ma il podio dei maschietti è stato per più della metà nero blu ( i colori della squadra) infatti Gabriele Pisaniello, Giovanni Lima , Carlo Corbo, Marco Loffredo , Lorenzo hanno conquistato rispettivamente il 5°, 6°,7°,8°e 9° posto. Un grande risultato considerando che per molti di loro era la loro prima competizione .

La Rajputs ha dominato conquistando le prime tre posizioni del podio anche nella gara delle fiorettiste categoria bambine :ha vinto ELEONORA SCHETTINO in finale eliminando la sua compagna di Sala ANNA PICIOCCHI che in precedenza si era resa protagonista di una vittoria contro la compagna di allenamento MATILDE SBARDELLA. Tra le giovanissime RAJPUTS VIRGINIA CAPUTO ottiene il titolo di vicecampionessa regionale, mentre sul 3° gradino del podio sale il nostro giovanissimo GABRIELE SABATINO e un plauso va al 6° posto di MARCO TROISE.3° posto anche nella categoria ragazzi con MARIO NAPOLITANO , la sua ascesa alle prime posizioni viene fermata da un 10- 12 contro Saviello. Ultimi a gareggiare i piccoli esordienti e prime lame che hanno portato una carica di entusiasmo a tutta la squadra , aiutandosi tra di loro hanno dimostrato grande solidarietà e hanno affrontato doppio girone con una resistenza e determinazione ad arrivare fino in fondo ... Meritatissime le medaglie a BARDARO BENEDETTA, EUGENIA DELLA SALA, ERIKA PANARELLA , ANDREA FERRARA ,ANTONIO ZUZOLO, ANTONIO MUCCI, FRANCESCO DE ANGELIS, che rappresentano il Futuro della squadra....

Grande soddisfazione per il maestro RAMESH RAJPUT , che è già proiettato alla finale del campionato di Riccione che si svolgerà nella prima settimana di Maggio . I risultati raggiunti sono solo un trampolino di lancio dal quale gli allievi della RAJPUTS CLUB SCHERMA AVELLINO dovranno partire per costruire una storia di questo sport nella loro CITTÀ.