L'arbitro di Catania-Avellino: prima volta storica per i lupi È la vigilia del primo match dei quarti di finale promozione tra gli etnei e gli irpini

La gara Catania-Avellino, valida per l'andata del secondo turno della fase nazionale playoff (quarti di finale promozione) e in programma domani (ore 20.30) al "Massimino", sarà diretta da Valerio Crezzini della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Andrea Zezza della sezione di Ostia Lido e Vittorio Consonni della sezione di Treviglio con Niccolò Turrini della sezione di Firenze quarto ufficiale.

Ecco il VAR: novità per una gara ufficiale dei biancoverdi

Per la prima volta in gara ufficiale con l'Avellino in campo ci sarà anche al VAR (video assistant referee), utilizzato per tutte le gare della post-season, con Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco (VAR) e Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo (AVAR) ai monitor. Crezzini non ha mai diretto l'Avellino. Sono due i precedenti, invece, con il Catania con due vittorie degli etnei: il 4-0 in trasferta sulla Casertana del primo ottobre scorso (Serie C - girone C) e il 2-0 casalingo sul Pescara (Coppa Italia Serie C - quarti di finale).