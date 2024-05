Taccone a "Focus Serie C": "Zappacosta e Djimsiti, una gioia vederli vincere" A "Focus Serie C": "L'esclusione dalla B? Come se avessi perso 20 anni di vita"

"Volevo fare un piccolo commento su quanto accaduto ieri sera (mercoledì, ndr), la partita straordinaria dell'Atalanta che ha superato una squadra ritenuta imbattibile fino a qualche giorno fa, una squadra che non perdeva da 51 partite ed è stata una gioia incredibile vedere in tv il gioco dell'Atalanta, spumeggiante, con giocatori di grande personalità". Walter Taccone, presidente dell'Avellino dal 2012 al 2018, anno dell'esclusione del club irpino dal campionato di Serie B ha sottolineato, interagendo via audio con "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel, la presenza di Davide Zappacosta e Berat Djimsiti, ex calciatori biancoverdi, nel trionfo dell'Atalanta in Europa League.

"L'esclusione dalla B? È come se avessi perso 20 anni di vita"

"Ovviamente, come ex presidente dell'Avellino mi preme sottolineare la presenza di due grandi giocatori che hanno giocato nell'Avellino e nella mia gestione. In Serie C quando abbiamo preso Davide Zappacosta dal Sora e poi successivamente in B quando abbiamo preso Berat Djimsiti, anche lui giocatore straordinario. Tutto questo mi ha praticamente ridato un po' di gioia perché da quando ci hanno esclusi dal campionato 2018/2019 è come se avessi perso 20 anni di vita. Sto rivedendo qualche piccola gioia con loro e con altri giocatori che sono passati Avellino e che sono diventati giocatori importanti a tutti i livelli".