Avellino-Catania 2-1, Zeoli: "Delusi, ma dobbiamo essere orgogliosi" Il commento del tecnico degli etnei dopo il match perso al "Partenio-LombardI"

"Siamo arrivati a 7 minuti dall’impresa. La delusione è tanta, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi". Così Michele Zeoli si è espresso al termine di Avellino-Catania 2-1: "In parecchi hanno capito cosa significa indossare questa maglia. Sono contento e lo dico col cuore: la società ha più possibilità di scelta. - ha spiegato il tecnico degli etnei - Abbiamo fatto leva sulle motivazioni: ci etichettavano come non meritevoli dei playoff, invece abbiamo dimostrato il valore della squadra e del club. Il futuro? Ringrazio la società perché mi ha concesso qualcosa di impensabile. Ho fatto anche degli errori, ci sta. Tanta gente era pronta ad accoglierci per un altro risultato al rientro da Avellino e li ringrazio. Sono contento perché qualcosa lascio. Bisogna ripartire da un bel gruppo di elementi. Toccherà alla società e al prossimo allenatore. I ragazzi hanno capito il valore della maglia. Con tanti errori siamo arrivati a vincere la Coppa Italia e a un passo dalla semifinale promozione".