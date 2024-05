Avellino-Catania 2-1, Pazienza: "Più qualità nella ripresa, pubblico strepitoso" "A Catania ci siamo presentati con diverse incognite. Per la cima? Occorre la continuità"

Non ho visto una squadra dai due volti. Siamo stati bravi a metterli subito sotto pressione, ma poiabbiamo subito gol. La qualità degli ultimi passaggi è stata decisiva nella ripresa". Michele Pazienza si è espresso così al termine di Avellino-Catania 2-1: "Nel secondo tempo abbiamo avuto più qualità e siamo stati più scaltri. Abbiamo inserito calciatori con caratteristiche offensive e abbiamo meritato il passaggio del turno. Siamo stati supportati al massimo da un pubblico strepitoso. I ritmi più alti sono stati presentati dalla squadra anche nel primo tempo. Abbiamo concesso poco sui 90 minuti. Russo e Sgarbi sono attaccanti di profondità. Abbiamo lasciato D’Ausilio tra le linee. La differenza è stata questa: la qualità delle giocate nella ripresa".

"Abbiamo dato tutto per questo passaggio del turno"

"Nella partita di Catania non ho visto una gara rinunciataria. Venivano da giorni di pausa. Il 4-3-1-2 è un modulo dispendioso, c’è bisogno di tantissima gamba. Ci siamo presentati a Catania con diverse incognite. Non avevamo riferimenti e rischiavo di metterli in difficoltà. Ci siamo ben comportati anche lì. C’è un attaccante in più come avevo detto. Volevamo questo passaggio del turno e ci siamo riusciti. Per la cima? Occorre la continuità".