Avellino-Catania 2-1: tabellino e voti dei lupi Russo risulta prezioso per la qualità nelle soluzioni della ripresa

L'Avellino doveva vincere e ha centrato il successo contro il Catania al termine di 90 minuti attesi con l'obbligo della vittoria e resi ancora più complessi dal gol iniziale firmato da Cianci. Nella ripresa le scelte di Pazienza, con il cambio di modulo e in particolar modo l'ingresso di Russo per la fascia sinistra, garantiscono la reazione con maggior qualità rispetto a quanto visto nella prima frazione di gioco, costellata di imprecisioni e con un errore clamoroso sottomisura per Patierno dopo l'1-0 etneo. Al 10' Cianci ha colpito Frascatore e Ghidotti non pronti sul primo palo. Martedì la prima sfida della semifinale: Avellino che ospiterà il Vicenza al "Partenio-Lombardi" (domenica 2 il ritorno al "Menti").

Il tabellino

Serie C - Playoff

Secondo turno fase nazionale - Ritorno

Quarti di finale

Avellino - Catania 2-1

Marcatori: 10' pt Cianci (C), 7' st Liotti (A), 38' st D'Ausilio (A)

Avellino (4-3-1-2): Ghidotti 5; Cancellotti 6 (36' st Ricciardi sv), Rigione 7, Frascatore 5, Liotti 7 (25' st Marconi 6); De Cristofaro 6,5 (36' st Dall'Oglio sv), Armellino 6,5, D'Ausilio 7; Sgarbi 5 (40' st Cionek sv); Patierno 5, Gori 5,5 (25' st Russo 7). All. Pazienza 6,5. A disp. Pane, Pizzella, Tito, Llano, Mulè, Palmiero, Pezzella, Rocca, L. Varela

Catania (3-5-2): Furlan; Monaco, Quaini, Castellini; Bouah, Tello (35' st Sturaro), Welbeck, Ndoj (18' st Kontek), Cicerelli (5' st Celli); Cianci (35' st Costantino), Di Carmine (18' st Marsura). All. Zeoli. A disp. Albertoni, Haveri, Rapisarda, Peralta, Chiarella, Chiricò

Arbitro: Bordin

Ammoniti: Armellino (A), Cancellotti (A), Liotti (A), Furlan (C)

Recupero: 1' pt, 5' st