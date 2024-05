Avellino: avversario e date della semifinale. Ecco chi salterà la prima gara Primo squalificato con due ammonizioni. Nei playoff bastano due gialli per il turno di stop

L'Avellino affronterà il Vicenza nella semifinale promozione, mentre dall'altra parte del tabellone ci sarà la sfida tra la Carrarese e il Benevento. Il Vicenza ha battuto il Padova anche nel match di ritorno. Dopo il 2-0 al "Menti" la squadra allenata da Stefano Vecchi ha vinto allo stadio "Euganeo" con il risultato di 1-0 con il gol di Matteo Della Morte, figlio di Ivano, calciatore dell'Avellino nella stagione 1995/96. Le gare delle semifinali sono in programma martedì e domenica (orari ancora da definire, presumibile la conferma delle 20.30) con l'andata al "Partenio-Lombardi" e il ritorno al "Menti" per Avellino-Vicenza. Nelle semifinali e nella finale non c'è più valore di classifica o di risultato ottenuto nella stagione regolare. In caso di parità nel risultato in aggregato nei 180 minuti si andrà ai tempi supplementari, in caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore.

Cancellotti salterà Avellino-Vicenza

Nel frattempo è già certa un'assenza tra i biancoverdi per la prima gara contro i biancorossi. Tommaso Cancellotti ha rimediato il giallo anche nel ritorno del quarto di finale con il Catania e non sarà a disposizione di Michele Pazienza per il match d'andata della semifinale. Marco Armellino e Daniele Liotti sono stati ammoniti nella serata di ieri al "Partenio-Lombardi" ed entrano nell'elenco dei calciatori in diffida che vedeva la presenza di Cancellotti (15 ammonizioni stagionali) e di Thiago Cionek.

L'elenco dei calciatori in diffida

Per il Vicenza a Padova sono stati ammoniti Vladimir Golemic, Ronaldo e Fausto Rossi che raggiungono Emilio Pietro Gallo, Alessandro Confente e Giuliano Laezza nell'elenco dei diffidati.