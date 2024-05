L'arbitro di Avellino-Vicenza: la designazione per la semifinale d'andata Domani (ore 21) la sfida tra gli irpini e i veneti al "Partenio-Lombardi"

Avellino-Vicenza, gara d'andata della semifinale promozione, in programma domani (ore 21) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Andrea Zanotti della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Simone Piazzini di Prato e Andrea Zezza della sezione di Ostia Lido (già assistente nella quaterna in campo per Catania-Avellino) con Emanuele Frascaro della sezione di Firenze quarto ufficiale. Non sono stati ancora comunicati VAR e AVAR delle prime due sfide della Final Four playoff.

Una vittoria e un pareggio con Zanotti per i lupi

In stagione Zanotti ha arbitrato 14 gare della stagione regolare di Serie C (7 nel girone C), due sfide di Coppa Italia della terza serie nazionale e un match playoff: Casertana - Juventus Next Gen 1-3 (ritorno del primo turno della fase nazionale). Sono due i precedenti con il fischietto romagnolo per l'Avellino: l'1-0 sulla Fidelis Andria (Coppa Italia Serie C 2022/2023) e il pari (0-0) con il Latina (Serie C - girone) del 29 gennaio 2023. Un solo precedente, invece, per il Vicenza con Zanotti ed è una gara di questa stagione: Vicenza - Albinoleffe 0-0 del 4 settembre scorso (prima giornata del girone A).