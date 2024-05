Vicenza-Avellino: i dettagli per la prevendita biglietti I biglietti a disposizione per il settore ospiti del "Menti": orari e modalità di acquisto

Inizierà alle 10 la prevendita biglietti per il settore ospiti del "Menti". Sono 1200 i tagliandi a disposizione per la tifoseria dell'Avellino, acquistabili solo con fidelity card. Domenica (ore 21) sarà semifinale di ritorno tra i lupi e il Vicenza.

Il comunicato ufficiale del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Vicenza-Avellino che verrà disputata domenica 2 giugno 2024 alle ore 21.00, partirà domani mattina alle ore 10.00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Romeo Menti” per un totale di 1200 biglietti. I ticket avranno un prezzo di € 14,00 compresi diritti di prevendita e saranno acquistabili esclusivamente dai possessori di fidelity card online o attraverso i punti vendita del circuito TicketOne. Prima di procedere all’acquisto dei biglietti sarà necessario pre autorizzare le fidelity card attraverso il seguente link: https://sport.ticketone.it/post-order. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19.00 di sabato 1 giugno 2024.

Info per i tifosi - "Il punto di raccolta per i tifosi biancoverdi è previsto nei pressi dell’uscita “Vicenza Est” dove potranno parcheggiare i propri mezzi e recarsi allo stadio attraverso le navette messe a disposizione".

Foto: sito ufficiale U.S. Avellino 1912