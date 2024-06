Avellino ko a Vicenza (2-1): lupi eliminati, sipario sul sogno promozione Della Morte e Costa, poi il rigore trasformato da Patierno: l'assalto finale non basta ai lupi

Il Vicenza batte l'Avellino (2-1) nella gara di ritorno della semifinale playoff e vola in finale. Cala il sipario sulla stagione dei lupi. La squadra allenata da Pazienza esce sconfitta dal "Menti" e giocherà in Serie C anche nella prossima stagione. Della Morte al 14', Costa al 19' della ripresa per il 2-0 biancorosso con gli irpini di rilancio solo dagli undici metri. Patierno non sbaglia al 75' per l'assalto finale che però non basta. Finale di 2-1 e il Vicenza affronterà la Carrarese nella finale playoff. Termina la stagione dell'Avellino.

Primo tempo

Pazienza punta sul 3-5-2 con l'unica modifica in difesa: c'è Cancelotti al posto di Cionek. Dall'altra parte Ferrari in panchina con Pellegrini, Proia e Della Morte in attacco e in difesa c'è Sandon al posto di Laezza. Al 6' i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Proia che centra la parte alta della traversa. Buon ritmo per l'Avellino che, però, si ritrova sotto al 14'. Frascatore si fa superare da Della Morte, nemmeno D'Ausilio blocca l'attaccante biancorosso che prosegue la soluzione individuale e supera Rigione e Ghidotti (1-0). La squadra irpina rischia anche al 27' sull'affondo di Pellegrini, ma cresce lungo il finale della prima frazione. Alla mezzora Patierno va di conclusione dalla distanza: Confente gira tutto in angolo anche un minuto dopo sul tentativo di Palmiero (1-0 all'intervallo).

Secondo tempo

Pazienza inserisce Ricciardi per D'Ausilio e l'Avellino riparte con decisione e sfiora il pari con Gori: Costa appoggia su Confente e cancella l'occasione dei lupi. Al 50' chance clamorosa per gli irpini: sugli sviluppi di un calcio d'angolo risposta splendida di Confente sul tocco di Cancellotti. All'ora di gioco Ronaldo ci prova dalla distanza e Ghidotti si fa trovare pronto. Al 19' della ripresa arriva il raddoppio biancorosso: palla inattiva che corre sul secondo palo e Costa colpisce con il sinistro a volo per il 2-0 Vicenza. Attimi di tensione tra il gol e la ripresa del gioco con lancio di fumogeni tra i settori e in campo. Pazienza punta su Rocca e Russo al posto di Liotti e Gori e il rilancio biancoverde arriva al 73' con un calcio di rigore. Fallo di Ronaldo su Frascatore in anticipo e Patierno non sbaglia: 2-1 e nel riprendere la sfera Palmiero viene colpito da Golemic con il difensore che viene espulso da Crezzini (Vicenza in 10). La superiorità numerica per l'Avellino dura solo 4 minuti: secondo giallo per Armellino. Dentro anche Marconi e Dall'Oglio nel finale e nei 7 minuti di recupero arriva la nuova chance biancoverde con Patierno a colpire e con Confente di nuovo pronto. Triplice fischio da parte di Crezzini: 2-1, Vicenza in finale, Avellino eliminato.