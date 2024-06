Avellino: dalla delusione al futuro, i primi passi verso il 2024/2025 Rimpianti per l'epilogo stagionale e la ripartenza verso la nuova stagione

Prime ore di off-season per l'Avellino, reduce dal ko di Vicenza che ha fatto calare il sipario sulla stagione. La società irpina ha reso ufficiale quanto previsto dai contratti. Tesserati biancoverdi in ferie con attività della prima squadra sospesa verso il primo luglio, quando inizierà il campionato 2024/2025 e nei prossimi giorni sarà definito il primo incontro tra proprietà, staff dirigenziale e tecnico per la ripartenza dopo la delusione per l'esito dei playoff.

Sipario sulla stagione, sospesa l'attività dei tesserati

I rimpianti si confermano nell'ambiente irpino per la prima gara della semifinale. Il risultato di 0-0 al "Partenio-Lombardi", al termine di una sfida che ha visto l'Avellino dominare con una serie clamorosa di chance sprecate, ha reso complicato lo sviluppo del doppio confronto. Due ingenuità difensive e la maggior decisione nel momento utile per il Vicenza hanno chiuso la strada promozione a una squadra e a una società che avevano posto l'obiettivo del cambio di categoria nella scorsa estate e lungo la stagione. Il primo passo per il 2024/2025 avverrà con l'iscrizione: il termine ultimo per le squadre impegnate nella semifinale playoff è fissato per l'11 giugno con una fideiussione di 350mila euro.

Il comunicato ufficiale del club

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, a partire da oggi (ieri, ndr), tutte le attività della prima squadra saranno sospese per consentire ai tesserati addetti al settore sportivo, con contratti federali ratificati, di poter usufruire delle ferie così come disciplinato dagli accordi collettivi di categoria".