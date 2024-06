Avellino, programmazione e ritiro: la possibile sede della preparazione Primo weekend senza impegni ufficiali per i biancoverdi

L'Avellino è chiamato all'accelerazione nella off-season che dovrebbe arrivare verso la metà della prossima settimana dopo i contatti nella riprogrammazione al termine di un'annata chiusa con il secondo posto nel girone C, in semifinale playoff e senza la promozione, obiettivo posto dalla società irpina nella scorsa estate.

Perinetti e Pazienza per la ripartenza

Si profila la ripartenza con Giorgio Perinetti direttore dell'area tecnica e con Michele Pazienza in panchina. Contratto fino al 30 giugno 2025 sia per il capitolino che per il pugliese e, quindi, continuità nel progetto avviato con il dirigente e rimodulato poi a settembre con l'arrivo dell'allenatore di San Severo.

Ipotesi Cascia e Roccaraso

C'è da definire la sede del ritiro estivo. Nel 2023 è stata Palena, ma l'Avellino non tornerà nella cittadina abruzzese, scelta dal Pescara. Ci sono le ipotesi Cascia e Roccaraso per la società biancoverde che dovrà valutare anche la fase utile in calendario da legare al primo impegno ufficiale, il turno preliminare di Coppa Italia contro la Juve Stabia in trasferta.