Avellino: caccia al nuovo portiere titolare Ghidotti: sempre presente in campionato e nei playoff, fiducia totale dello staff, non dell'ambiente

Il primo passo verso la prossima stagione con l'incontro tra la proprietà e la dirigenza e poi anche con il tecnico: così inizierà il percorso verso il ritiro estivo, in programma per la seconda metà di luglio, in casa Avellino. Focus sull'obiettivo che senza dubbio resterà quello della promozione in Serie B e la prospettiva della rosa è quella della continuità. A Giorgio Perinetti toccherà diminuire drasticamente il numero di tesserati che al primo luglio sarà di 32 calciatori. Julian Illanes sarà riscattato dalla Carrarese, promossa in Serie B, mentre per altre 8 pedine sarà rientro in Irpinia per fine prestito.

L'obiettivo di compiere i passi mancati nell'ultima stagione

Lorenzo Sgarbi e Simone Ghidotti hanno già chiuso l'avventura ad Avellino. Il 30 giugno prossimo terminerà ufficialmente l'annata in prestito rispettivamente dal Napoli e dal Como. Sgarbi svilupperà la prima parte della preparazione estiva con Antonio Conte per poi presumibilmente vivere una nuova sfida in Serie B. Ghidotti, invece, saluta Avellino dopo una stagione vissuta con il cento per cento di presenze in campionato e nei playoff e, quindi, con la fiducia piena da parte dello staff tecnico, ma senza vero feeling con l'ambiente. La società biancoverde punta a un titolare tra i pali in grado di unire più aspetti nella ripartenza di un undici che anche nel 2024/2025 sarà chiamato a rinnovare la stagione da protagonista compiendo però i passi mancati nell'ultima.