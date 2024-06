Avellino: priorità tra i pali, fari anche sul centrocampo Contatti prima, incontri poi: si accelera sul mercato verso la stagione 2024/2025

Dai contatti ai primi incontri con le richieste dello staff tecnico e le prospettive delineate nella rosa e dal mercato: ecco la prima settimana di lavoro sottotraccia per i dirigenti dell'Avellino dopo il rilancio della sfida, d'insieme, tra la proprietà e lo staff, rinnovata in conferenza stampa nello scorso weekend.

Iannarilli pista per la porta

Spuntano i primi nomi in entrata. Simone Ghidotti è rientrato al Como per fine prestito e l'Avellino pensa ad Anthony Iannarilli per la porta. L'estremo difensore di Alatri, classe '90, è reduce da 6 stagioni vissute in maglia Ternana: protagonista con le fere prima della promozione in Serie B con numeri record nella stagione 2020/2021, poi di due salvezze consecutive prima della retrocessione nel playout 2024 contro il Bari.

Capomaggio per la mediana

Iannarilli è legato alla Ternana con un contratto in scadenza tra un anno (30 giugno 2025) ed è assistito da Giovanni Tateo, agente anche di Cosimo Patierno e Galo Capomaggio, altro profilo seguito dall'Avellino. Il centrocampista è stato allenato da Michele Pazienza nell'avventura con l'Audace Cerignola e l'argentino, classe '97, era già tra i rumors biancoverdi nell'ultima sessione invernale. Anche il Catania segue con attenzione l'evoluzione di Capomaggio, che appare destinato a salutare Cerignola dopo due stagioni.