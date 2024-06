Dossena dal Cagliari al Como e l'Avellino sorride per il bonus Ultimi dettagli per il trasferimento del centrale dai sardi ai lariani, neopromossi in A

Come accaduto nel recente passato per Fabiano Parisi, ceduto dall'Avellino all'Empoli nel 2020 e poi protagonista nella scorsa estate di un trasferimento complessivo da 10 milioni di euro più bonus tra il club azzurro e la Fiorentina, l'operazione tra il Cagliari e il Como per Alberto Dossena garantirà un bonus all'Avellino.

Dieci per cento sulla futura rivendita definita nel 2022

Il club irpino guadagnerà il dieci per cento della cifra per l'acquisto effettuato dalla società lariana, neopromossa in Serie A, per il cartellino del difensore centrale classe '98, che dall'Irpinia e in Serie C ha spiccato il volo prima verso la B e per la promozione in massima serie a Cagliari con Claudio Ranieri nei playoff vinti nella finale con il Bari e poi per la salvezza con i sardi nell'ultima stagione in A. Il Como avrebbe offerto 8 milioni di euro al Cagliari: all'Avellino spetterebbero 800mila euro per il dieci per cento sulla futura rivendita da parte del club che aveva puntato su Dossena nel 2022. La società guidata da Tommaso Giulini ne chiede 10 per far partire il bresciano.