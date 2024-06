Avellino: il focus per la porta, il piano in entrata e in uscita Da metà luglio raduno e poi ritiro a San Gregorio Magno per i lupi

Antony Iannarilli titolare con Leonardo Marson più di altri profili come quello di Filippo Perucchini per il ruolo di vice: prende forma il pacchetto portieri per la rosa dell'Avellino nella stagione 2024/2025. Dai primi contatti all'accelerazione attesa per la prossima settimana con i dirigenti biancoverdi, guidati da Giorgio Perinetti, che hanno pianificato il primo colpo. Con Iannarilli si va verso la definizione degli ultimi dettagli. L'estremo difensore laziale, classe '90, saluterà la Ternana per iniziare una nuova avventura in Serie C. Nemmeno l'interesse dello Spezia e, quindi, l'opportunità di conferma in Serie B, hanno alterato gli equilibri di una trattativa già ben avviata da giorni. Quanto affermato dal ds della Ternana, Stefano Capozucca, ha certificato la volontà di Iannarilli. Anche per Marson l'accordo è in dirittura d'arrivo. Friulano, classe '98, l'estremo difensore, cresciuto nel Milan, saluterà il Cosenza (diventerà svincolato dal primo luglio).

Da metà luglio prima il raduno, poi il ritiro a San Gregorio Magno

Ai primi colpi l'Avellino dovrà legare lo sprint anche sul fronte uscite. La rosa biancoverde si ritroverà per metà luglio in città prima di trasferirsi a San Gregorio Magno dove l'Avellino svilupperà la preparazione precampionato con il primo impegno ufficiale fissato per inizio agosto (il turno preliminare di Coppa Italia nazionale contro la Juve Stabia). Pasquale Pane, Fabio Tito, Jacopo Dall'Oglio e Michele Marconi, che hanno vissuto l'ultima stagione interamente in biancoverde, sembrano destinati all'addio.