Avellino: ecco il possibile avversario nel secondo turno di Coppa Italia Serie C Tutte le gare del primo turno e gli accoppiamenti per il secondo nella competizione di terza serie

L'Avellino affronterà la vincente della gara P16, quindi la vincente della sfida Pontedera-Pianese, nel secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, in programma sabato 17 agosto alle 21. Sarà il primo match casalingo nella stagione 2024/2025 per i biancoverdi, reduci dal primo impegno ufficiale, in programma domenica 4 agosto, quando i lupi saranno impegnati con la Juve Stabia nel turno preliminare della Coppa Italia nazionale. In caso di vittoria nella sfida con le vespe l'Avellino affronterebbe l'Udinese in trasferta domenica 11 agosto.

Coppa Italia Serie C - Calendario

Primo turno eliminatorio

Sabato 10 agosto

Gruppo 1

P1) Albinoleffe - Sestri Levante (ore 18)

P3) Lecco - Milan Futuro (ore 18)

P6) Renate - Novara (ore 18)

Gruppo 2

P8) Triestina - Trento (ore 18)

P9) Atalanta U23 - Spal (ore 18)

P12) Virtus Verona - Caldiero Terme (ore 18)

P13) Rimini - Arzignano Valchiampo (ore 21)

Gruppo 3

P16) Pontedera - Pianese (ore 18)

P18) Giugliano - Campobasso (ore 21)

P19) Ternana - Casertana (ore 21)

Gruppo 4

P22) Foggia - Monopoli (ore 21)

P23) Cavese - Trapani (ore 21)

P24) Crotone - ACR Messina (ore 21)

P25) Potenza - Audace Cerignola (ore 21)

Domenica 11 agosto

Gruppo 1

P2) Giana Erminio - Juventus Next Gen (ore 18)

P4) Pro Patria - Pergolettese (ore 18)

P5) Pro Vercelli - Lucchese (ore 18)

P7) Virtus Entella - Alcione Milano (ore 21)

Gruppo 2

P10) Lumezzane - Union Clodiense (ore 18)

P11) Legnago Salus - L.R. Vicenza (ore 18)

P14) Feralpisalò - Carpi (ore 18)

Gruppo 3

P15) Ascoli - Gubbio (ore 21)

P17) Latina - Perugia (ore 21)

P20) Pineto - Pescara (ore 21)

P21) Vis Pesaro - Arezzo (ore 21)

Gruppo 4

P26) Picerno - Sorrento (ore 21)

P27) Turris - Team Altamura (ore 21)

P28) Benevento - Taranto (ore 21)