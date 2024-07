Ecco la data del primo match ufficiale dell'Avellino nella stagione 2024/2025 Ritiro a San Gregorio Magno prima della serie di appuntamenti nella nuova annata sportiva

La prima ufficiale per l'Avellino nella stagione 2024/2025 è in programma domenica 4 agosto. La Lega Serie A ha pubblicato le date relative alla Coppa Italia nazionale e il turno preliminare che vedrà la squadra irpina impegnata con la Juve Stabia in trasferta è fissata per la prima domenica del mese di agosto. La vincente di Juve Stabia - Avellino (match senza VAR) affronterà l'Udinese in trasferta. Il turno successivo vede l'incrocio con il trentaduesimo Salernitana - Spezia. La vincente del sedicesimo affronterà l'Inter al "Meazza".

Coppa Italia Frecciarossa

Turno preliminare: domenica 4 agosto 2024

Trentaduesimi: domenica 11 agosto 2024

Sedicesimi: mercoledì 25 settembre 2024

Ottavi di finale: mercoledì 4 dicembre 2024 - mercoledì 18 dicembre 2024

Quarti di finale: mercoledì 5 febbraio 2025 - mercoledì 26 febbraio 2025

Semifinali: mercoledì 2 aprile 2025 (andata) - mercoledì 23 aprile 2025 (ritorno)

Finale: mercoledì 14 maggio 2025