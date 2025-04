Avellino, spuntano manifesti delle liste dell'ex sindaco Gianluca Festa Spuntano in città manifesti Davvero e Viva libertà le due liste dell'ex sindaco

Spuntano ad Avellino i manifesti targati "Davvero” e “Viva la libertà”, le due liste di Gianluca Festa, ex sindaco del capoluogo irpino.

Sono due i manifesti comparsi questo pomeriggio davanti a dei locali vuoti ubicato in via Piave e altrettanti nella strada che da Piazza Kennedy conduce a via Tuoro Cappuccini, e non è da escludere che presto potremo vedere i manifesti in altre parti della città. Succede alla vigilia del voto del bilancio previsionale, previsto in prima convocazione per giovedì mattina. Un particolare non da poco, oltre il semplice gossip, che avvalorebbe i rumors che darebbero per vicino il ritorno in giunta dell'ex sindaco. Forse è la conferma che Gianluca Festa non vuole essere semplice spettatore degli accadimenti della sua città. Tra l’altro i manifesti davanti ai locali sfitti sono apparsi proprio alla vigilia del delicato banco di prova del voto. Un segnale non da poco per una maggioranza in cui, solo pochi giorni fa, due consiglieri sono migrati dalla lista del sindaco Nargi a quella dei festiani. Intanto stasera a palazzo di città si è tenuto un vertice tra sindaci e Maggioranza sul bilancio. Un confronto per fare quadrato ed evitare scivoloni durante il voto.