Ariano, brutto incidente a Camporeale: poteva essere una strage Chiusa al traffico la statale 90, percorsi alternativi per i collegamenti tra Campania e Puglia

Poteva essere davvero drammatico il bilancio di un incidente stradale verificatosi ad Ariano Irpino, in località Camporeale lungo la statale 90 delle puglie.

Per cause in corso di accertamento, si ipotizza un guasto meccanico, un rimorchio telecomandato, nel percorrere la tratta in direzione Foggia è finito fuori strada travolgendo prima un mezzo di scorta, sfondando un guard rail per poi terminare la sua corsa in una cunetta, sulla parte anteriore di una Skoda Octavia Wagon che proveniva dalla direzione opposta.

Il bilancio è di due feriti, il manovratore del mezzo adibito a trasporto eccezionale, un 23enne di Anzano di Puglia e il conducente della vettura schiacciata nella parte anteriore, un 43enne di Benevento. Fortunatamente nessuno dei due versa in gravi condizioni. Frattuta di tibia e perone per il primo a seguido della caduto dal mezzo e lievi contusioni il secondo.

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto Saut di Ariano e Stie di Montecalvo Irpino oltre ad un'auto sanitaria con soccorritori 118 di Savignano che rientravano da servizi, in quanto la loro ambulanza era già impegnata per altro intervento dal pomeriggio.

Dalle prime frammentarie notizie si pensava ad un numero maggiore di veicoli coinvolti di feriti anche gravi. Ma fortunatamente non è andata così.

Area messa in sicurezza dai vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che per facilitare le operazioni hanno azionato una torre faro. Ad effettuare i rilievi i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino.

Chiusa al momento la statale 90 delle puglie, sia in direzione Napoli che Foggia. Una pattuglia del locale commissariato di polizia sta provvedendo invece a dirottare il traffico verso percorsi alternativi, in direzione Savignano Irpino percorrendo dalla provinciale 10, Tesoro, Difesa Grande, Ciccotonno e viceversa. Allo scalo di Savignano-Greci e in località Ischia presente la polizia municipale di Savignano Irpino. Non si presentano facili e rapide le operazioni di rimozione del mezzo pesante.

Un disagio enorme considerata la chiusura per lavori da parte dell'Anas della 90 bis nel territorio di Savignano Irpino. Statale 90 delle puglie, che si rivela ancora una volta come l'unica arteria di collegamento tra Campania e Puglia.

Difficoltà per i mezzi pubblici e di soccorso e per i tanti pendolari che si spostano quotidianamente su questa arteria. Ma a vedere le immagini di quanto accaduto, quello di questa sera, poteva essere davvero un triste racconto, fortunatamente scongiurato.