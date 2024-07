Avellino: tutto pronto per Marson, le ultime Prosegue il lavoro della dirigenza biancoverde verso la nuova stagione

Ieri gli annunci di Antony Iannarilli, primo volto nuovo per la rosa 2024/2025, e del rinnovo di Cosimo Patierno (accordi fino al 2026 sia per l'estremo difensore che per l'attaccante) e con le visite mediche è tutto pronto anche per l'ingresso di Leonardo Marson. Il portiere friulano, classe '98, prosegue il percorso individuale di preparazione nella off-season verso l'ufficialità in biancoverde e ha salutato il Cosenza tramite i profili ufficial social.

Il post dell'estremo difensore sui social

"Ci tengo a ringraziare il Cosenza e la sua gente, una città che in questi due anni ho imparato a conoscere e ad apprezzare. Ho avuto la possibilità di misurarmi in una categoria per me nuova e di vivere emozioni e imprese che porterò sempre con me, facendomi coltivare splendide amicizie che andranno oltre il calcio. Ho la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sia dentro che fuori dal campo, migliorando come calciatore e come persona".