Avellino: ufficiale l'ingaggio di Marson, Tribuzzi è sempre più vicino Seconda ufficialità in entrata per il club biancoverde verso la stagione 2024/2025

L'Avellino ha ufficializzato l'ingaggio di Leonardo Marson. L'estremo difensore friulano, classe '98, ha salutato il Cosenza nelle scorse ore e dopo le visite mediche ha firmato un contratto biennale con il club irpino. Antony Iannarilli titolare, Marson vice e con Mattia Guarnieri, classe 2000, come profilo scelto per il ruolo di terzo portiere. Nel frattempo, l'Avellino ha piazzato l'ulteriore accelerazione per Alessio Tribuzzi: ultimi dettagli tra la società biancoverde e il Crotone per il ritorno del capitolino in Irpinia. Per la prossima settimana sono attese visite mediche e firma sul contratto (prospettiva di un triennale per il classe '98, prospettiva nell'Avellino promosso dalla D alla C nel 2019).

Il comunicato ufficiale del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Leonardo Marson. Nato ad Udine il 5 gennaio 1998 il giocatore friulano è cresciuto tra le giovanili di Milan, Palermo e Sassuolo. In carriera ha indossato le maglie di Olbia, Cesena, Vibonese e Cosenza. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 91 presenze divise tra Serie B, Serie C e Coppa di serie C. Benvenuto ad Avellino Leonardo".

Foto: ufficio stampa U.S. Avellino 1912