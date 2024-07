Avellino: tre ufficialità, la quarta è in arrivo. Le ultime Weekend di lavoro sottotraccia con raduno e ritiro ormai dietro l'angolo

Quanto ormai definito da giorni è diventato ufficiale. L'Avellino ha blindato la porta con Antony Iannarilli e Leonardo Marson e riparte con forza dal suo bomber, Cosimo Patierno, che ha rinnovato il contratto con i lupi fino al 30 giugno 2026 (adeguamento per la seconda stagione in Irpinia e prolungamento per un ulteriore campionato dopo il titolo di capocannoniere del girone C conquistato con 20 reti, 22 complessive con playoff e Coppa Italia di categoria).

Tribuzzi verso le visite mediche e la firma

Per la porta biennali con Iannarilli, che sarà il titolare, e con Marson, che sarà il vice dell'ex Ternana. Il ruolo di terzo portiere sarà ricoperto da Mattia Guarnieri, reduce dall'avventura in Islanda e allenato da Michele Pazienza nell'avventura con l'Audace Cerignola. Per l'inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare l'ultimo passo nella trattativa, ormai definita, tra l'Avellino e il Crotone per Alessio Tribuzzi. Il capitolino classe '98 è vicinissimo al ritorno in Irpinia dopo 5 anni (fu decisivo nel ritorno immediato della squadra irpina in C dopo l'esclusione dalla Cadetteria nel 2018).

Idee Costa e Salvemini

Nelle idee di Pazienza Tribuzzi può essere sia la mezzala che l'esterno a tutta fascia, ruolo in cui c'è anche Manuel Ricciardi per la corsia destra. Sulla sinistra a Daniele Liotti potrebbe aggiungersi Filippo Costa. L'esterno classe '95 è stato avversario dei lupi nella corsa playoff (a segno nel 2-1 Vicenza contro l'Avellino nella gara di ritorno della semifinale promozione). Per l'attacco c'è la pista che porta a Francesco Salvemini, reduce da due stagioni in doppia cifra con il Giugliano.