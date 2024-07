Avellino: pochi giorni al ritiro, tante pedine in uscita. La situazione Il punto sulla rosa verso il weekend d'apertura della preparazione a San Gregorio Magno

L'Avellino è lanciato verso il ritiro di San Gregorio Magno. Prima il raduno nel capoluogo, poi il primo weekend di lavoro nella preparazione estiva nell'impianto sportivo del comune in provincia di Salerno per la rosa biancoverde con due volti nuovi per la porta, Antony Iannarilli e Leonardo Marson, e un terzo profilo sempre per i pali in entrata, Mattia Guarnieri, e con Alessio Tribuzzi di ritorno ad Avellino. Per il centrocampo l'Avellino vuole Dimitrios Sounas e il greco ha aperto agli irpini. La dirigenza punta all'accordo con il Catanzaro per assicurarsi un regista che ha già vinto il campionato di Serie C con Perugia e Catanzaro e che nell'ultima stagione è stato protagonista in B.

Caccia allo sprint per le cessioni verso San Gregorio Magno

Lavoro in entrata, ma lupi chiamati all'accelerazione in uscita perché sono ben 19 le pedine fuori dalle idee dello staff tecnico verso la prossima stagione. Ai rientranti dai prestiti si lega la prospettiva di chi ha chiuso l'ultima annata all'ombra del Partenio, ma che non rientrano nei piani futuri. Inoltre, per altri calciatori ci sono opportunità di ritorno in patria, come nel caso di Ignacio Lores Varela e Thiago Cionek.

L'evoluzione della rosa biancoverde

Portieri

Acquisti: Iannarilli (2026), Marson (2026)

In entrata: Guarnieri (?)

In uscita: Pane (2026)

Difensori

Confermati: Ricciardi (2025), Cancellotti (2025), Mulè (2026), Rigione (2026), Nosegbe-Susko (under), Liotti (2025), Frascatore (2026)

In uscita: Tito (2025), Mulè (2026), Cionek (2025), Llano (2025), Rizzo (2025), Aya (2025), Falbo (2025), Benedetti (2025)

Centrocampisti

Confermati: Armellino (2025), De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Maisto (2026)

In entrata: Tribuzzi (2027)

In uscita: Dall'Oglio (2025), Palmiero (2025, opzione 2026), Pezzella (2026), Rocca (2026), Sannipoli (2026), Mazzocco (2025), D'Angelo (2025)

Attaccanti

Confermati: Russo (2025), Patierno (2026), Gori (2026), Tozaj (under)

In uscita: Marconi (2025), L. Varela (2025), D'Amico (2026)