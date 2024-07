Avellino: si accelera per Sounas, focus in mediana Ultime ore di off-season, lupi verso raduno e ritiro, ma in attesa di ufficialità

Cresce l'attesa per il ritiro in casa Avellino con un'operazione in entrata ormai definita. Visite mediche e firma in giornata per Alessio Tribuzzi, di ritorno in Irpinia dopo cinque anni e terzo volto nuovo nella rosa per la stagione 2024/2025 dopo le ufficialità relative agli ingaggi di Antony Iannarilli e Leonardo Marson per i ruoli di titolare tra i pali e di vice.

Capomaggio in stand-by

L'Avellino vuole Dimitrios Sounas per il centrocampo e il greco è sempre più vicino ai lupi. Fiducia da giorni per il buon esito della trattativa con i biancoverdi che vogliono puntare sul classe '94, vincente in terza serie sia a Perugia che a Catanzaro e che è reduce da un'ottima stagione con i giallorossi in Cadetteria, chiusa in semifinale playoff per la Serie A. L'accelerazione per Sounas non limita l'azione e l'interesse per Galo Capomaggio, ma tutto resta in stand-by per l'argentino. Per la fascia sinistra si conferma la pista che porta a Filippo Costa.

Già venerdì a San Gregorio Magno

Nel frattempo i dettagli del ritiro saranno svelati nelle prossime ore dal club, ma si vola verso il raduno, in programma tra domani e giovedì e con la prospettiva del primo allenamento a San Gregorio Magno già per venerdì, ma si attende l'ufficialità.