Avellino: test a fine mese al "Partenio-Lombardi", un esterno è in uscita Novità per la fascia destra nella rosa biancoverde verso il ritiro

Primi test a Venticano, nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, secondo giorno di raduno al “Partenio-Lombardi”, prima della partenza fissata per domattina, quando i lupi raggiungeranno San Gregorio Magno, sede del ritiro estivo e spunta una novità nel programma dell'Avellino.

Memorial Criscitiello con il Crotone

Alle tre amichevoli in programma domenica con l'ASD Calcio Gregoriana, giovedì 18 con l'Equipe Campania e lunedì 22 con l'ASD Atletico San Gregorio si aggiunge il secondo memorial "Sandro Criscitiello", fissato per sabato 27, il giorno dopo il sipario sul ritiro. Al “Partenio-Lombardi” l'Avellino ospiterà il Crotone. Si alzerà il coefficiente di difficoltà verso la Coppa Italia nazionale con i lupi impegnati contro la Juve Stabia nel turno preliminare il 4 agosto.

Ricciardi: sarà addio

In chiave mercato il club biancoverde ha definito l'accordo con Dimitrios Sounas. In mediana ci sarà il greco classe '94, protagonista nelle promozione in B di Perugia e Catanzaro e che nell'ultima stagione è stato prezioso per i giallorossi anche nel torneo cadetto. A sorpresa Manuel Ricciardi è, invece, fuori dal progetto tecnico dell'Avellino. L'esterno destro punta a essere titolare nel prossimo campionato, mentre per gli irpini l'ingresso di Alessio Tribuzzi nella rosa avrebbe determinato rotazione, con l'ex Crotone avanti nelle scelte per la fascia destra: una distanza tra le parti che ha portato alla decisione dell'entourage di Ricciardi di guardare altrove per il futuro.