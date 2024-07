Avellino, Iannarilli: "Si riparte da un'ottima base. A Terni..." Prime parole da biancoverde per l'estremo difensore nel ritiro di San Gregorio Magno

Presentazione nel ritiro di San Gregorio Magno per Antony Iannarilli. "A metà giugno si è prospettata l'opportunità Avellino e il mio agente ha avviato i contatti con la società. Io ho dato subito l'ok. - ha spiegato il nuovo portiere dell'Avellino - Mancava qualche dettaglio con la Ternana. L'Avellino mi ha voluto, quando senti che tutti ti vogliono è un gran punto di partenza e volevo che la trattativa si chiudesse nel minor tempo possibile".

"C'è da costruire, ma qui è stato già fatto tanto"

"Stiamo bene in gruppo e ci sono buone sensazioni di un gruppo compatto. In tanti hanno fatto bene nella scorsa stagione. Non credo che saranno tanti i volti nuovi. La squadra è quasi pronta e si riparte nella continuità. Questo gruppo è reduce da un playoff fatto alla grande. L'Avellino punta a vincere, ma lo faranno anche gli altri. C'è da lavorare ogni giorno per fare meglio degli altri. Dobbiamo essere bravi a fare gruppo. Mi ricorda un po' Terni perché abbiamo perso, costruito e poi vinto con un gran campionato. Il percorso che vedo è simile. Speriamo bene".