FOTO | Avellino: primi allenamenti a San Gregorio Magno Ritiro fino al 26 luglio, il giorno dopo test con il Crotone al "Partenio-Lombardi"

Si accelera nel ritiro di San Gregorio Magno, l'Avellino vive il secondo giorno di allenamenti nella preparazione estiva verso la stagione 2024/2025. Il gruppo biancoverde, ancora non al completo, in pieno restyling, svilupperà tre allenamenti congiunti nell'impianto sportivo del Comune in provincia di Salerno: domani l'ASD Calcio Gregoriana, giovedì l'Equipe Campania, lunedì 22 l'ASD Atletico San Gregorio. Allenamenti fino al 26 luglio, il giorno dopo per i lupi sarà test contro il Crotone al "Partenio-Lombardi" per il secondo memorial "Sandro Criscitiello". Accelerazione tra campo e mercato. Per la mediana è in arrivo Dimitrios Sounas. Il club è chiamato a sfoltire la rosa con alcune pedine destinate all'addio in tempi brevi. Cosimo Patierno è a Cesenatico per superare completamente il problema al ginocchio sinistro.

Ecco la fotogallery dei primi allenamenti a San Gregorio Magno