Avellino: quando torna Patierno, pronte le prime uscite Primo allenamento a San Gregorio Magno per i biancoverdi

Allenamento pomeridiano nel ritiro di San Gregorio Magno per l'Avellino. Test tra Venticano e il Partenio-Lombardi, ma ecco la prima vera seduta con ritmi alti per quanto il percorso sarà costante in termini fisici e tattici. In un gruppo non al completo, che sarà ridefinito nelle prossime settimane, non c'è Cosimo Patierno. L'attaccante è a Cesenatico per superare completamente l'infortunio al ginocchio sinistro che ha condizionato il rendimento del nativo di Bitonto nei playoff. L'obiettivo del pugliese è quello del rientro in gruppo nella prossima settimana: presumibile anche in questo caso un percorso mirato alla miglior forma fisica lungo l'estate senza accelerazioni brusche.

Restyling che prosegue per la rosa biancoverde

Dirigenza chiamata alle uscite per evitare traffico nel ritiro con una rosa in pieno restyling: ci sono pedine ormai destinate a una nuova avventura. È il caso di Ignacio Lores Varela, diretto al Sorrento. Proseguirà, quindi, in Campania la carriera del jolly offensivo uruguagio. Pista Pescara per Jacopo Dall'Oglio anche se c'è ancora distanza tra le parti. L'ipotesi Campobasso per Sonny D'Angelo resta viva: in Molise può ritrovare Piero Braglia, primo allenatore del siciliano nell'avventura in biancoverde. Prospettiva della conferma nel girone A per Felice D'Amico: dal Fiorenzuola al Trento sempre con Luca Tabbiani in panchina.