Avellino: ecco Sounas, la prospettiva per il greco I biancoverdi sono lanciati verso il secondo allenamento congiunto nel ritiro di San Gregorio Magno

Prosegue il lavoro a San Gregorio Magno: doppia seduta per l'Avellino, mattina e pomeriggio, verso il secondo allenamento congiunto nel ritiro, quello con l'Equipe Campania, in cui lo staff tecnico potrà valutare nuove soluzioni, ma in una fase prettamente fisica nell'attesa di Dimitrios Sounas e Cosimo Patierno in gruppo. Il centrocampista greco, volto nuovo in mediana, è ormai lanciato verso il primo allenamento con l'arrivo nel ritiro in serata.

Zoila: "Sounas si è allenato in questi giorni"

"Ci siamo sentiti, si è allenato, ci riserviamo anche lui il tempo di provarlo inizialmente, ma si è allenato ed è semplice che l'ingresso in gruppo sarà rapido": così il preparatore atletico dei lupi, Leandro Zoila, si è espresso su Sounas. Anche Patierno entrerà in gruppo con la certezza di aver superato il problema al ginocchio sinistro che ha condizionato l'attaccante pugliese nell'ultima fase della scorsa stagione: la giusta carica verso i prossimi impegni, ma senza rischi in una fase delicata di riatletizzazione e recupero per alcune pedine della rosa.