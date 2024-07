Avellino, Gori: "Il giusto equilibrio per essere tutti protagonisti" "Playoff? Non ho dormito per una settimana. Bergomi? FIducioso che sia l'anno giusto"

"Stiamo mettendo tutto, testa e cuore, al massimo, questo è il ritiro". Così Gabriele Gori si è espresso al termine dell'allenamento congiunto con l'Equipe Campania: "Dobbiamo mettere benzina per fare il nostro percorso, migliorare tassello dopo tassello per quello che desideriamo. - ha spiegato l'attaccante dell'Avellino - Gli under Fusco e De Michele? Sono bravissimi ragazzi e si impegnano al massimo. Siamo tutti supermotivati. Voglio fare meglio dell'anno scorso giocando di più e segnando di più. Ci vuole determinazione, ma anche la giusta spensieratezza".

"Russo ha potenzialità ancora inespresse"

Pazienza? Conosciamo il mister, pretende il massimo e lo chiede sempre. Russo? È stato sfortunato, è rientrato e vedendolo ora è veramente forte. Si vede che ha una forza incredibile e, volendo, potenzialità ancora inespresse. Ci troviamo bene insieme e lavoreremo tutti insieme nel reparto offensivo per fare bene. Con Chicco (Patierno, ndr) abbiamo trovato il giusto equilibrio nell'ultima stagione. Con Patierno è un gioco, con Russo è un altro e quando occorrerà, in base alla situazione, saremo comunque efficaci".

"Playoff? Non ho dormito per una settimana"

Le avversarie? Nella scorsa stagione abbiamo visto l'impatto del Catania. Non è semplice per nessuno. Dobbiamo essere pronti perché anche con le meno blasonate rischi brutte figure. L'eliminazione playoff? È stata tosta. Non ho dormito per una settimana perché è stato davvero brutto uscire in quel modo, ma da tempo stiamo pensando a fare meglio e fare meglio significa vincere il campionato. In questo ritiro non c'è molta scelta, è un gruppo fantastico e stare tutti insieme ci fa stare bene. Bergomi? Ci sentiamo non troppo spesso, ma ci diciamo ciò che occorre. Mi ha ricordato che in A ha giocato contro l'Avellino e non era mai semplice. È fiducioso che sia l'anno giusto. Siamo forti e dobbiamo puntare al massimo. I nuovi? Dimitrios (Sounas, ndr) è arrivato poche ore fa, c'è da fare il massimo con tutti”.