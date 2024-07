Avellino, Palmiero: "Sento la fiducia e voglio essere protagonista" Il centrocampista: "Contenti dell'arrivo di Sounas. Ottima impressione da Cancellieri"

"Stiamo facendo un buon ritiro. Abbiamo messo benzina nelle gambe alzando l'intensità. Ci sono state buone prove nei test. Siamo pronti per l'amichevole con il Crotone e non vediamo l'ora di tornare al Partenio-Lombardi". Così Luca Palmiero ha commentato il test con l'Atletico San Gregorio e l'evoluzione del ritiro: "Il nuovo centrocampista? Sono contento. La concorrenza mi stimolerà come già accaduto nell'ultima stagione. - ha spiegato il centrocampista dell'Avellino - Se vogliamo raggiungere l'obiettivo la squadra deve essere competitiva con le coppie. Sono pronto a competere con chi arriverà. Penso di aver dato il cento per cento nella passata stagione. Si può dare sempre di più, posso fare meglio, ma penso di aver dato il mio contributo. Non abbiamo raggiunto l'obiettivo, ci siamo andati vicino, ma credo di aver dato alla causa".

"Cancellieri mi ha fatto un'ottima impressione"

"Sento la fiducia del mister e della proprietà. Voglio essere protagonista nel prossimo campionato. Sento la fiducia dell'ambiente. Vediamo cosa accadrà. Chiunque giocherà garantirà il livello alto. Dimi (Sounas, ndr) è un giocatore forte. Siamo contenti del suo arrivo e ci darà tanto. Cancellieri? Mi ha fatto un'ottima impressione. Ha un bel piede e un gran passo. Viene dentro il campo: davvero un'ottima impressione".