Avellino: novità per la campagna abbonamenti Comunicazione da parte del club biancoverde sulle tessere stagionali

L'Unione Sportiva Avellino ha reso noto il giorno di chiusura della campagna abbonamenti 2024/2025. Fino a venerdì 23 sarà possibile sottoscrivere le tessere stagionali.

Il comunicato del club

L’ U.S. Avellino 1912 comunica che la campagna abbonamenti 2024/2025 "Amarsi Ancora" vedrà come ultimo giorno possibile per sottoscrivere le tessere venerdì 23 agosto. La biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi subirà le seguenti variazioni di orario: venerdì 9 agosto dalle ore 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 17 (chiusura anticipata); da lunedì 12 a mercoledì 14 agosto dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19; giovedì 15 agosto chiusa; venerdì 16 e sabato 17 agosto dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19; da lunedì 19 a venerdì 23 agosto dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19".