Udinese-Avellino 4-0: tabellino e voti dei lupi Rientro in Irpinia per i lupi: sipario sull'avventura nella Coppa Italia nazionale

Equilibrio fino al 41', poi la soluzione tra Thauvin e Brenner al 41' e il rigore causato dal tocco irregolare di Armellino in avvio di secondo tempo sono gli episodi chiave per un match sbloccato dall'Udinese e poi dominato con il finale di 4-0 contro l'Avellino. I lupi rientrano in Irpinia dopo una buona prova tenendo conto della differenza tra le due squadre.

Il tabellino

Coppa Italia

Trentaduesimo di finale

Udinese-Avellino 4-0

Marcatori: 41' pt Brenner, 5' st rig. Thauvin, 13' st Lucca, 42' st Davis

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Perez (37' st Kabasele), Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Pajero (19' st Karlstrom), Kamara; Thauvin (19' st Samardzic), Brenner (30' st Zarraga); Lucca (30' st Davis). All. Runjaic. A disp. Silvestri, Padelli, Ebosele, Esteves, Abankwah, Palma, Bravo, Zemura

Avellino (3-5-2): Iannarilli 5,5; Cancellotti 5,5, Armellino 4,5, Frascatore 5,5; Tribuzzi 5,5, Sounas 6 (14' st D'Ausilio 5), Palmiero 5, Rocca 5,5 (37' st De Cristofaro sv), Liotti 5,5 (32' st Cancellieri sv); Gori 5 (32' st Vano sv), Patierno 5 (14' st Russo 6,5). All. Pazienza 5,5. A disp. Marson, Guarnieri, Pizzella, Benedetti, Llano, Sannipoli, Toscano, Arzillo, Fusco

Arbitro: Scatena

Ammoniti: Liotti (A), Patierno (A), Brenner (U)

Recupero: 4' pt