Avellino: l'arrivo di Redan, l'incontro per Enrici Coppa Italia di Serie C e poi la prima giornata di campionato: il percorso biancoverde

Ripresa della preparazione per l'Avellino: alle 17.30 i lupi torneranno in campo al "Partenio-Lombardi" con seduta aperta al pubblico e alla stampa (accesso libero in Tribuna Montevergine). I biancoverdi sono reduci da ore di riposo legate alla trasferta di Udine in cui l'Avellino ha salutato la Coppa Italia nazionale e ha iniziato a pensare al secondo turno della Coppa Italia di Serie C. La squadra di Michele Pazienza affronterà il Pontedera nella serata di sabato al "Partenio-Lombardi".

Incontro per il difensore del Taranto

C'è grande attesa per l'arrivo di Daishawn Redan. L'attaccante neerlandese, classe 2001, è pronto all'ingresso nella rosa dell'Avellino. Dovrebbe essere il giorno del primo allenamento con i nuovi compagni di squadra dopo l'accordo, raggiunto ormai da giorni, tra i lupi e il Venezia. Nel frattempo, dall'incontro tra Giorgio Perinetti e Fabrizio Lucchesi può decollare l'ulteriore trattativa, quella legata al profilo di Patrick Enrici, in uscita dal Taranto. Testa alla Coppa Italia di Serie C con il secondo turno casalingo, da lì sarà sguardo rivolto all'esordio in campionato, in programma domenica 25 (ore 18) a Picerno.